Giftköder ausgelegt: Hier solltest du auf deinen Vierbeiner aufpassen

In Viktring sorgt derzeit ein besorgniserregender Vorfall für Aufsehen: Ein Kater ist vermutlich im Bereich der Doktor-Schroll-Straße und der Krottendorfer-Straße an Rattengift verendet. „So traurig, ein Katzerl tut doch niemandem was – es muss elendigst sterben. Bitte passt auf eure Haustiere auf“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Tierhalterinnen und Tierhalter in der Umgebung werden daher zur besonderen Achtsamkeit aufgerufen.