Am 14. Februar: „Ich Liebe Freie Software Tag“ findet in Villach statt

Am Freitag findet im Freiraum Myzel in Villach der "Ich Liebe Freie Software Tag" statt.

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 17:27 / ©5 Minuten / fsfe

Menschen unterschätzen oft die Macht eines einfachen Dankeschöns. Jeder, der sich an freier Software beteiligt oder sie unterstützt, leistet wertvolle Arbeit für die Gesellschaft und verdient Anerkennung. Der „Ich Liebe Freie Software Tag“ am 14. Februar 2025 bietet die Gelegenheit, Dankbarkeit mit einem: „Danke, dass du Teil der freien Software bist!“, zu zeigen.

Ehrenamtliche Arbeit anerkennen

Am „Ich Liebe Freie Software Tag“ wird ein Tag geschaffen, der all diese ehrenamtliche Arbeit anerkennt und würdigt, indem all den Menschen hinter den freien Softwareprojekten und denen, die sich dafür einsetzen gedankt wird.

Installationsparty, Kaffee & Kuchen

Freie Software ist nicht nur irgendeine Software: Sie steht für eine Community. Freie Software ermöglicht es, die Software zu verwenden, zu verstehen, zu teilen und zu verbessern. Es soll gemeinsam eine Gemeinschaft für freie Software geschafft werden, die einander schätzt und willkommen heißt, indem die Software gefeiert wird. Es gibt eine kleine Installationsparty von F-Droid, Linux und Co und es gibt Kaffee und Kuchen.

I-Love-Free-Software-Day in Villach Wann? Am Freitag, dem 14. Februar 2025 um 16 Uhr.

Im Freiraum Myzel in der Lederergasse 18.