S1: Unfall in Tunnel Rannersdorf forderte mehrere Verletzte

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 18:14 / ©FF Schwechat

Zunächst wurde vermutet, dass mehrere Personen im Zuge des Unfalls in den Autos eingeklemmt wurden. Aufgrund der Alarmstufe „T3“ wurde deshalb zeitgleich die Freiwillige Feuerwehr Schwechat-Rannersdorf mit alarmiert. Vor Ort bewahrheitete sich die Befürchtung jedoch nicht. „Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt“, teilt die FF Schwechat in einem Einsatzbericht mit.

Unfall forderte mehrere Verletzte

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Person wurde vom Rettungsdienst in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Weiters waren zwei Kinder, die unverletzt blieben, am Unfall beteiligt. Zwei der vier Fahrzeuge wurden so schwerbeschädigt, dass diese mittel Kran und der Hubbrille des Abschleppfahrzeuges (ASP) abtransportiert werden mussten. Zuvor wurde das auf der Seite liegende Fahrzeug noch mittels Seilwinde wieder auf die Räder gestellt.

Tunnel komplett gesperrt

Während der Arbeiten wurde der Tunnel Rannersdorf in Fahrtrichtung von der ASFINAG komplett gesperrt. Dabei kam auf der S1 sowie dem Stadtgebiet von Schwechat zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Stau.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 18:50 Uhr aktualisiert