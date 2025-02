Mann schlägt Frau ins Gesicht: 42-Jähriger festgenommen

Der Tatverdächtige wurde in der Nähe des Tatorts in Ottakring festgenommen.

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring am Einsatzort eintrafen, klopften sie an die Wohnungstür, aus der der Lärm gekommen war. Eine 39-jährige Frau öffnete die Tür. Sie wies sichtbare Verletzungen im Gesicht auf, die auf Schläge hindeuteten. Die Frau gab an, von einem 42-jährigen Bekannten, den sie schon länger kannte, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Außerdem habe er sie mit dem Tod bedroht.

Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen

Die Polizisten verständigten umgehend die Wiener Berufsrettung, die die medizinische Erstversorgung der Frau übernahm. Das Opfer konnte eine detaillierte Beschreibung des mutmaßlichen Täters abgeben, woraufhin eine Sofortfahndung eingeleitet wurde. Kurze Zeit später wurde der Verdächtige, ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger, in der Nähe der Wohnadresse angetroffen. Auffällig war seine blutverschmierte Hose. Auf Nachfrage der Polizei bestritt er jedoch vehement, etwas mit dem Übergriff zu tun zu haben.

Maßnahmen gegen den Tatverdächtigen

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 42-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen und angezeigt.

Opfer im Krankenhaus

Die 39-jährige Frau erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich sowie weitere Verletzungen unbekannten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Landespolizeidirektion Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.