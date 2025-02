Schockfund in Wien: Illegale Fleischerei in ehemaliger Apotheke entdeckt

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 18:41 / ©Gruppe Sofortmaßnahmen

Die Gruppe Sofortmaßnahmen stieß im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle auf den illegal betriebenen Fleischereibetrieb. Die Räumlichkeiten, eine ehemalige Apotheke in Wien-Ottakring, dienten ohne Genehmigung als Produktionsstätte. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte massive hygienische Mängel fest – nicht nur in den Betriebsräumen, sondern auch in einem Kleintransporter des Unternehmens.

Fleisch sichergestellt und vernichtet

Insgesamt wurden 200 Kilogramm Fleisch sichergestellt. Um mögliche Gesundheitsrisiken zu prüfen, wurden Lebensmittelkontrollorgane des Marktamtes hinzugezogen. Sie entnahmen Proben, die nun von der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) untersucht werden. Das beschlagnahmte Fleisch wird aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß vernichtet. Auch jene Betriebe, die von der illegalen Fleischerei beliefert wurden, sind bereits kontrolliert worden.

Illegale Beschäftigung entdeckt

Neben den hygienischen Verstößen kam es zu weiteren Auffälligkeiten: Ein Mitarbeiter des Betriebs war nicht zur Sozialversicherung angemeldet und bezog gleichzeitig Arbeitslosengeld vom AMS Wien – obwohl er offiziell im Krankenstand gemeldet war.

Stadt Wien kündigt strenge Kontrollen an

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betonte: „Die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten hat oberste Priorität. Wer mit illegalen Fleischereien die Gesundheit der Menschen gefährdet, wird früher oder später zur Rechenschaft gezogen. Wir werden weiterhin mit aller Konsequenz gegen illegale Betriebe vorgehen.“