Vierfachjackpot: Diese Zahlen wurden bei Lotto-Ziehung gezogen

Nachdem in den vergangenen Tagen und Wochen der Lotto-Sechser einfach nicht sein sollte, ist es am heutigen Mittwoch, 12. Februar 2025, um rund 5,3 Millionen Euro in einem Vierfachjackpot. Bei der letzten Ziehung vom Sonntag gab es dafür zwei Mal rund 80.000 Euro – jeweils für einen Wiener und einen Niederösterreicher, weil sie fünf Richtige und die Zusatzzahl auf ihren Scheinen hatten. Welche Zahlen nun am heutigen Mittwoch gezogen wurden, findet ihr in der Infobox.

Lotto-Ziehung am Mittwoch brachte diese Zahlen: Lotto : 2, 12, 24, 35, 36, 45; Zusatzzahl: 30

: 2, 12, 24, 35, 36, 45; Zusatzzahl: 30 LottoPlus : 4, 9, 18, 28, 31, 36

: 4, 9, 18, 28, 31, 36 Joker: 6, 8, 6, 8, 9, 6

Österreicher hatte richtige Joker-Zahlen, aber nicht das „Ja“ angekreuzt

Damit hätte ein Österreicher zum großen Gewinner am Sonntag werden können – hätte er doch das „Ja“ beim Joker angekreuzt. Die Zahlen waren nämlich die Richtigen, lediglich am fehlenden „Ja“ ist es gescheitert. Damit hat er, obwohl alle sechs Zahlen gestimmt hatten, keinen Cent mit nach Hause genommen, weshalb es hier am Mittwoch um einen Jackpot gegangen ist. Beim Joker gibt es übrigens ab Mitte März eine Preisanpassung. Mehr dazu hier: Ab Mitte März: Änderung macht Joker teurer und Gewinne höher.