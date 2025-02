Weiz: KPÖ tritt erstmals seit 15 Jahren wieder an

Nach 15 Jahren tritt die KPÖ in Weiz wieder bei Gemeinderatswahlen an. Mit dem 22-jährigen Angestellten Samuel Scheicher, der bei Elin eine Ausbildung zum Mechatroniker abgeschlossen hat, will die KPÖ in der Gemeinde einen Unterschied machen. „Helfen statt Reden“ ist auch in Weiz das Motto. „In der Oststeiermark sind wir gerade erst dabei Fuß zu fassen“, so der junge kommunistische Kandidat. Die Ergebnisse bei den vielen Wahlen 2024 und die Rückmeldungen auf der Straßen machen dabei Mut. „Auch in Weiz braucht es eine politische Kraft, die konsequent auf der Seite der arbeitenden Menschen steht und sich für soziale Gerechtigkeit und leistbares Wohnen einsetzt“, sagt Scheicher.