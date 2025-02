Will Smith und Chappell Roan kommen nach St. Pölten zum Frequency

Das Warten hat ein Ende: Das FM4 Frequency Festival 2025 läutet die Festival-Saison mit einer ersten Line-Up-Phase ein. Vom 13. bis 15. August 2025 verwandelt sich der Greenpark in St. Pölten wieder in ein Festival-Gelände. Und dieses Jahr gibt es auch eine wichtige Änderung: Das Festival wurde um einen Tag nach vorne verschoben.

Internationale Top-Acts am Start

Das Frequency Festival ist bekannt für seine vielseitigen Line-Ups: 2025 bildet da keine Ausnahme. Gleich zu Beginn dürfen sich Fans auf Post Malone freuen, der am Mittwoch, den 13. August, gemeinsam mit Chappell Roan, Papa Roach, Finch, BHZ und Suki Waterhouse auftritt. Für energiegeladene Stimmung sorgen außerdem Bero, Money Boy, Oimara, Alessi Rose, Bartees Strange und Kingfishr. Der Donnerstag, 14. August, steht im Zeichen von Central Cee. Weitere Highlights sind Nina Chuba, Tream, Scooter, Ty Dolla $ign, UFO361, Oi099, Zartmann, Ikkimel und The Joy. Der krönende Abschluss folgt am Freitag, 15. August, mit Auftritten von Kygo und Will Smith. Mit dabei sind auch Bonez MC, Fäaschtbänkler, Reezy, Bibiza, Bru-C, Picture This und Ennio.

Erinnerungen an das Frequency 2024

Letztes Jahr sorgten RAF Camora, Cro, Ski Aggu, James Arthur, Southstar, Milleniumkid, Apache 207, Timmy Trumpet und viele mehr für unvergessliche Festivalmomente beim FM4 Frequency Festival. Ihre energiegeladenen Auftritte begeisterten das Publikum.