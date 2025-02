Gemeinderatswahl: KPÖ kandidiert erneut in Lieboch

Wie schon 2020 tritt die KPÖ in Lieboch mit dem parteiunabhängigen Bautechniker Gerald Gramm an. Der gebürtige Bozener ist 49 und lebt seit mittlerweile zehn Jahren in Lieboch. „Wie so viele Gemeinden im Grazer Umland ist auch Lieboch massiv von Bauwut betroffen“, meint Gramm. „Es braucht endlich eine Politik die Grünraum erhält und gleichzeitig auch sicherstellt, dass es leistbaren Wohnraum gibt.“ Dafür will er sich in der Gemeinde einsetzen, genauso wie für Transparenz und Offenheit.