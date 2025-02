Role Models: Ausstellung im Sozialamt eröffnet

Dabei widmet man sich dem Leben von Frauen, die als Vorbilder und Wegbereiterinnen der Gleichstellung fungieren. In den Jahren 2023 und 2024 wurden im Rahmen des Projekts Interviews mit Frauen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen geführt. Diese Frauen teilten ihre Lebensgeschichten, benannten Hindernisse und definierten Erfolgsfaktoren auf ihrem Weg. Künstlerinnen verwandelten anschließend die Eindrücke aus diesen Interviews in Portraits, ohne die interviewten Partnerinnen persönlich zu kennen. Zwei Bücher begleiten die Ausstellung und enthalten sowohl die Interviews als auch die entstandenen Kunstwerke und Inspiratinen aller am Projekt beteiligten Frauen.

Frauen in Führungspositionen

Die Galerie im Sozialamt wird seit 25 Jahren mit rund sechs Ausstellungen jährlich bespielt. Die Kunstwerke sollen Besucher:innen in den Austausch führen. Die Role Models für das jetztige Projekt stammen aus der Politik in sieben verschiedenen Regionen der Steiermark. Für Bürgermeisterin Elke Kahr ein wichtiger Aspekt: „Role Models gibt es in allen Berufsfeldern. Gerade im politischen Bereich ist es wichtig, Frauen zu ermutigen, sie stark zu machen und ihnen zu sagen: Hab keine Angst“. Die Stadt Graz und ihre Beteiligungen seien in der Verwaltung bereits gut aufgestellt, es gäbe viele Frauen in Führungspositionen. Für die gesamte Steiermark erhebt der Verein FELIN Zahlen zu Frauen in Vorstands- und Geschäftsführungspositionen. Christiane Katschnig-Otter von FELIN zeichnet hier ein weniger rosiges Bild. Lediglich 7-9% diese Posten seien mit Frauen besetzt. Nur 8% der Gemeindevorstände sind Bürgermeisterinnen.