1,3 Milliarden Euro: Kärnten investiert in Bau und Infrastruktur

In der Regierungssitzung haben Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber mit allen anderen Referenten das Kärntner Bauinvestitionsprogramm, das seit 2018 jedes Jahr von Land, Wirtschaftskammer und ARGE Bauwirtschaft erstellt wird, vorgelegt.

Investitionsvolumen steigt um 217 Millionen Euro

„Die öffentliche Hand und die öffentlichen Gesellschaften werden in diesem Jahr über 1,3 Milliarden Euro in Hoch-, Tiefbau, Infrastruktur investieren. Diese Bauinvestitionsvolumina belegen auch das Verantwortungsbewusstsein in den Landesreferaten, gerade in uns alle herausfordernden Zeiten Impulse zu setzen und wirtschaftspolitisch mit Umsicht und Weitblick zu agieren, denn diese Maßnahmen sichern Arbeitsplätze, Einkommen und Wohlstand. Das Investitionsvolumen steigt um 217 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2024, berichtet Kaiser.

64 Millionen für Sanierung uns Ausbau der Infrastruktur

Diese enorme Summe fließe beispielsweise in den Landes-Wohnbau, in den Ausbau und in Qualitätsmaßnahmen der Kabeg-Krankenhäuser mit einer Summe von rund 64 Millionen Euro, in Sanierungen und den Ausbau der Infrastrukturbereiche des Landes. Allein über 252 Millionen Euro investiert das Land in den Hochbau.

„Faktor, der zur Stabilisierung beiträgt“

Auch Gruber verwies „auf die sehr hohe Summe, die für Investitionen in Hoch- und Tiefbau aufgewendet wird“. „Wir wissen, wie beschäftigungsintensiv die Bauwirtschaft ist und mit dieser Investitionssumme sind die Aufträge durch die öffentliche Hand sowie die öffentlichen Firmen – im Straßenbau, bei den ÖBB, bei der BIG oder der Kelag – ein Faktor, der zur Stabilisierung beiträgt“, so Gruber.

420 Millionen Euro vom Land Kärnten

Dieses Gesamtinvestitionsvolumen von 1,3 Milliarden Euro werde erbracht vom Land Kärnten mit über 420 Millionen Euro und von öffentlichen Firmen, wie Asfinag, ÖBB, BIG und Kelag mit über 878 Millionen. Erhoben werden diese Investitionsvolumina über die Statistik Austria, von den Fachabteilungen des Landes Kärnten und anderen öffentlichen Auftraggebern. Ziel dieses Programmes ist es, einen Überblick über das Bauinvestitionsvolumen der öffentlichen Hand in Kärnten zu erhalten. „Alle Entscheidungsträger und die Referentinnen und Referenten in der Landesreigerung erhalten damit die Möglichkeit, einer wirtschaftlichen Steuerung in ihren Zuständigkeitsbereichen“, weist Kaiser hin.