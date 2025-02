Steirische Gemeinderatswahl: FPÖ kandidiert in 92 Prozent der Kommunen

Im Rahmen einer heute stattgefundenen Pressekonferenz präsentierten Landesparteiobmann und Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesparteisekretär LR Stefan Hermann und FPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Scheer die Kampagne und Eckdaten zur anstehenden Gemeinderatswahl im März. Während die steirischen Freiheitlichen vor fünf Jahren noch in 233 Gemeinden eine Kandidatur sichergestellt haben, ist es per heutigem Stand – die offizielle Frist für die Einreichung einer Kandidatur endet bekanntlich am 14. Februar– diesmal gelungen, in 260 Gemeinden zur Wahl anzutreten.

FPÖ kandidiert in 92 Prozent der Kommunen

Damit wird die FPÖ erstmals bei einer sterischen Gemeinderatswahl in 92 Prozent der Gemeinden am Stimmzettel stehen. „Wir treten bei der kommenden Kommunalwahl mit vielen großartigen Persönlichkeiten an und haben nach den Erfolgen im letzten Jahr, die uns zur stärksten Kraft im Land gemacht haben, natürlich das Ziel, in so viele Gemeinderäte und Gemeindevorstände wie möglich einzuziehen. In einigen Gemeinden sehen wir zudem gute Chancen, auch wieder Bürgermeister zu stellen“, so Kunasek in seinen einleitenden Worten. „Viele kommunalen Funktionäre mussten vor fünf Jahren unverschuldet unter schwierigen Rahmenbedingungen ihre Wahl schlagen, diesmal gehen wir jedenfalls motiviert und mit einer positiven Stimmung in die anstehende Gemeinderatswahl. Schon jetzt möchte ich mich aber bei allen freiheitlichen Kandidaten für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Freiheitliche Partei und die Anliegen der Bürger vor Ort bedanken“, schließt der Landeshauptmann seine Ausführungen.

„Gemeinden sollen vor allem von den kurzen Wegen zwischen den kommunalen Vertretern und der Landesregierung profitieren“

FPÖ-Landesparteisekretär und Landesrat Stefan Hermann erläuterte in seinen Ausführungen vor allem den Hintergrund der Kampagne. „Die Botschaft ist klar und deutlich: So wie eine freiheitliche Regierungsbeteiligung auf Landesebene der Steiermark gut tut, gilt das gleiche auch für die zahlreichen Gemeindestuben im Land“, erklärt Hermann. Der Zusatz „Gerade Jetzt“ soll auf die Notwendigkeit eines raschen Paradigmenwechsels in den Kommunen hinweisen. Betont wird auch die starke Achse zwischen den Ortsgruppen und der Landesregierung. Dazu meint Hermann abschließend: „Diese kurzen Wege und direkte Ansprechstellen zwischen den kommunalen Vertretern und den Regierungsmitgliedern sollen schnellere Lösungen für Probleme in den Gemeinden ermöglichen.“

„Die Landespartei unterstützt die Ortsgruppen mit einem breiten, aber dennoch sparsamen Angebot an Werbemitteln“

FPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Scheer präsentierte schließlich die Daten und Fakten rund um die anstehende Gemeinderatswahl. „Während wir im Jahr 2020 noch mit 2.556 Kandidaten in 233 Gemeinden angetreten sind, haben wir es diesmal geschafft, mit rund 3.200 Kandidaten in historischen 92 Prozent der Kommunen eine Kandidatur sicherzustellen“, präsentiert Scheer den Vergleich zur letzten Gemeinderatswahl. Die Landespartei unterstützt den Wahlkampf der Ortsgruppen mit einem Werbevideo, Plakaten, Transparenten, Flyern, Sedkarten, Feuerzeugen, Brillenputztüchern, Einkaufstaschen und Kugelschreibern. „Wir haben ein breites Unterstützungsangebot für unsere Funktionäre vor Ort sichergestellt, setzen aber mit unseren Werbemitteln keinesfalls auf eine sogenannte ‚Materialschlacht‘“, erklärt Scheer abschließend.