Lärm reduziert: Zivilprozess um Verschubbahnhof in Gösting beendet

Jahrelang hatten sich Anrainer des Verschubbahnhof in Graz Gösting über Lärmbelästigung beschwert. Nun konnte der Zivilprozess einvernehmlich beendet werden. „Aufgrund der nachgewiesenen deutlichen Reduktion der Geräusche kamen die zwei Parteien überein, den Prozess zu beenden, da die Klagsforderung („Unterlassung der lauten „Quietsch“-Geräusche“) als erfüllt anzusehen ist“, heißt es dazu in einem Statement der ÖBB. Es sei das Ergebnis der umfangreichen Maßnahmen im Bereich des Verschiebebahnhofs, die von den ÖBB gemeinsam mit der Stadt Graz, dem Klimaschutzministerium und dem Land Steiermark umgesetzt wurden.

Maßnahmen reduzierten Geräuschkulisse

Franz Hammerschmid, ÖBB Infrastruktur AG, meint dazu: „Wir freuen uns über die erzielte Einigung. Im Sinne der Anrainer haben wir eine Vielzahl an Maßnahmen am Verschiebebahnhof Graz-Gösting umgesetzt und die Geräuschkulisse deutlich reduziert, damit ein gutes Miteinander auch in Zukunft möglich ist. Dazu zählen etwa die Errichtung von neuen Lärmschutzwänden, die Erhöhung einer bestehenden Lärmschutzwand und der Einbau einer Schmiermittelanlage zur Reduktion der Geräusch-Emissionen direkt an der Talbremse.“ Bürgermeisterin Elke Kahr findet: „Es ist sehr erfreulich, dass es zu einer Einigung gekommen ist, die auch durch die gemeinsam erzielten Verbesserungen in Sachen Lärm möglich war.“

Gutachten bestätigt Lärmreduzierung

Dass die Geräuschkulisse deutlich reduziert werden konnte, bestätigte auch ein aktuelles gerichtliches Gutachten. Eine Verlegung des Verschiebebahnhofs sei nicht angedacht und aufgrund der Maßnahmen vom Tisch.