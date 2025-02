Liebe und Finanzen: So handhaben Österreicher Geld in Beziehungen

Der Valentinstag steht unmittelbar vor der Tür. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen zeigt, wie das Geldleben in Beziehungen funktioniert. In Partnerschaften wird zwar über Geld gesprochen – doch wenn es konkret wird, ziehen viele zwischen Liebe und Finanzen klare Grenzen.

94 Prozent wissen über Einkommensverhältnisse des Partners Bescheid

Zwei von drei Österreicher geben an, in einer Beziehung zu leben, davon 59 Prozent in einem gemeinsamen Haushalt und acht Prozent in getrennten Haushalten. Beim Thema Gehalt sind die österreichischen Pärchen transparent: Eine große Mehrheit der Befragten (94 Prozent) gibt an, über die Einkommensverhältnisse des Partners ganz genau oder ungefähr Bescheid zu wissen.

„Über Geld zu reden, gehört zu einer gesunden Beziehung dazu und darf kein Tabuthema sein. Den finanziellen Alltag gemeinsam zu meistern, schafft eine starke Basis und gibt Zuversicht, gemeinsame Ziele zu erreichen.” Mag. Ulrike Resei, Vorständin der Kärntner Sparkasse AG

© Daniel Waschnig Mag. Ulrike Resei, Vorständin der Kärntner Sparkasse AG.

Wenig Romantik bei Konten und Sparen

Obwohl in Beziehungen transparent über Geld gesprochen wird, bleibt der finanzielle Alltag für viele doch auch Privatsache. Acht von zehn geben an, ein persönliches Girokonto zu besitzen und darauf nur alleine Zugriff zu haben. Deshalb überrascht es nicht, dass die Mehrheit der Österreicher ausschließlich getrennte Konten bevorzugt. Gemeinsame Konten finden hingegen bevorzugen eine Kombination aus eigenen und gemeinsamen Konten. Insbesondere die junge Generation (18-29 Jahre) kann dieser Konstellation etwas abgewinnen. Mehr als die Hälfte der Befragten in einer Beziehung hat das eigene Girokonto nicht bei der gleichen Bank.

Österreicher bevorzugen eigene Spar- und Anlageprodukte

Unromantisch zeigen sich die Österreicher auch beim Sparen und Anlegen: Knapp die Hälfte ist der Meinung, dass jeder seine eigenen Spar- und Anlageprodukte besitzen sollte. 21 Prozent wollen nur gemeinsame Produkte, während 29 Prozent eine Mischform aus eigenen und gemeinsamen präferieren. Unter den gemeinsamen Bankprodukten in einer Beziehung sind Versicherungen auf Platz Eins, gefolgt von Girokonten, Sparkonten und Finanzierungen beziehungsweise Krediten.

Finanzielle Klarheit bei Trennung im Fokus

Die überwiegende Mehrheit der Österreicher ist der Ansicht, es sollte in Beziehungen Vorsorge für eine mögliche Trennung oder Auflösung des gemeinsamen Haushalts getroffen werden. Das ist wenig überraschend, denn fast jeder Zweite gibt an, in einer Beziehung schon einmal einen Konflikt aufgrund von Geld erlebt zu haben. „Bei aller Romantik behalten Menschen in einer Beziehung auch Lösungen für ein Trennungsszenario im Hinterkopf. Geldfragen frühzeitig und konstruktiv zu klären, ist in jeder Lebenssituation sehr empfehlenswert”, so Ulrike Resei abschließend.