Spannendes Spiel: KAC gewinnt nach Verlängerung gegen Pioneers

Am heutigen Mittwoch, den 12. Februar 2025, stand in der Heidi-Horten-Arena das Spiel EC-KAC vs. Pioneers Vorarlberg auf dem Programm. Während die Rotjacken bereits fix in den Playoffs sind, müssen die Vorarlberger weiterhin um ihren Platz kämpfen.

Unentschieden nach dem ersten Drittel

Im ersten Drittel begann das Spiel spannend, als Thomas Hunderpfund in der 11. Minute das 1:0 für die Rotjacken erzielte. Das Team setzte die Gäste ordentlich unter Druck, doch kurz vor dem Ende in der 19. Spielminute gelang Ross MacDougall der Ausgleichstreffer. So ging das erste Drittel mit einem 1:1-Unentschieden zu Ende, was die Spannung für den weiteren Verlauf der Partie nur noch erhöhte.

4:2 für die Pioneers nach dem zweiten Drittel

Im zweiten Drittel setzten die Pioneers ihren erfolgreichen Lauf fort. In der 4. Minute brachte Orrin Centazzo mit einem präzisen Schuss das 2:1 auf das Scoreboard. Nur sechs Minuten später, in der 10. Minute, erhöhte Kevin Macierzynski mit einem starken Schuss auf 3:1. In der 14. Minute war es dann Ramon Schnetzer, der das 4:1 erzielte und die Pioneers weiter auf Kurs hielt. Doch die Rotjacken gaben sich nicht geschlagen: Vier Minuten vor Schluss des Drittels verkürzte Matt Fraser auf 2:4.

KAC siegt nach Verlängerung 5:4

Im letzten Drittel bleibt es bis kurz vor Schluss torlos, doch in der 16. Minute konnte Simeon Schwinger, nach einem Assist von Thimo Nickl, das 3:4 für die Rotjacken erzielen. Die Spannung steigt, als Nick Peterson in der letzten Minute den Ausgleichstreffer für den KAC erzielte. In der Verlängerung konnte der KAC das Spiel komplett drehen und gewann 5:4.