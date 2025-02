VSV gewinnt: Adler dominieren gegen Vienna Capitals

Am heutigen Mittwoch, den 12. Februar 2025, stand in der Steffl-Arena in Wien das Spiel EC iDM Wärmepumpen VSV vs. Vienna Capitals auf dem Programm. Die Adler sicherten sich den Sieg und übernahmen den Tabellenplatz sieben.

VSV geht nach ersten Drittel in Führung

Im ersten Drittel gelang Dylan MacPherson ein wichtiger Treffer, als er in der 8. Spielminute das 1:0 für sein Team traf. Dieser frühe Führungstreffer gab der Mannschaft Auftrieb und ließ sie das Spiel kontrollieren. Kurz vor Schluss des Spiels sorgte Thomas Vallant für die endgültige Entscheidung. In der 17. Minute setzte er sich stark durch und erzielte das 2:0.

VSV siegt mit 4:0

Im zweiten Drittel blieb das Spiel torlos, obwohl beide Teams weiterhin engagiert kämpften. Im letzten Drittel jedoch sorgte Maximilian Rebernig mit einem Assist von John Hughes in der 2. Spielminute für das 3:0 für die Adler und baut damit die Führung weiter aus. In der letzten Minute konnte Nikita Scherbak den Sieg weiter ausbauen und der EC VSV gewinnt somit mit 4:0.