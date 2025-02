Trocken, aber kalt: Der Donnerstag bleibt in Wien wolkig

Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?

Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?

Der Donnerstag verläuft in Wien mit ziemlich vielen Wolken. In der Früh kann es leicht regnen, tagsüber länger soll es allerdings trocken bleiben. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen Regenwolken auf. „In der Nacht auf Freitag könnten die Regenschauer allmählich in Schneeregen und leichten Schneefall übergehen. Tagsüber weht am Donnerstag in Wien schwacher Südostwind“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen um die 0 Grad. Im Laufe des Tages gehen sich bis zu plus 3 Grad aus.