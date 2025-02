Sonne, Wolken oder Schnee? Was erwartet uns am Donnerstag in Österreich?

Am Donnerstag bleibt es in fast ganz Österreich wolkig.

Vor allem inneralpin und südlich des Alpenhauptkammes gibt es am Donnerstagvormittag noch ein paar sonnige Auflockerungen. Ansonsten zeigen sich in Österreich dichte Wolken. „Alpennordseitig regnet oder schneit es zunächst nur gelegentlich, mit dem Aufzug einer Kaltfront kommen am Nachmittag im Westen und Norden stärkere Niederschläge auf. Die Schneefallgrenze sinkt dazu rasch von mittleren Höhelagen in höhere gelegene Täler und nachts auch in die Niederungen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit.

Kein Regen im Süden erwartet

Im Süden des Landes ist hingegen tagsüber nur kaum Regen zu erwarten, auch wenn die Wolken langsam dichter werden. „Der Wind dreht mit den Niederschlägen auf West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig, zuvor weht noch schwacher Ost- bis Südwind“, führen die Meteorologen weiter aus. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Donnerstag in Österreich bei 1 bis 8 Grad.