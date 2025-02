Wechselhaftes Wetter in Kärnten: Sonne, Wolken und Schneeschauer

In der Nacht auf Freitag wird es mit Regen- und Schneeschauern deutlich ungemütlicher.

In der Nacht auf Freitag wird es mit Regen- und Schneeschauern deutlich ungemütlicher.

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 21:45 / ©5 Minuten

Am Donnerstag erwartet Kärnten ein eher wechselhafter Tag. In der ersten Tageshälfte sind vor allem abseits des Klagenfurter Beckens einige sonnige Auflockerungen möglich, die das Wetter vorübergehend freundlicher erscheinen lassen. Nachmittags steigen dann auch im Becken die Chancen auf etwas Sonne, dann ziehen aber in Oberkärnten von Westen bereits wieder zunehmend Wolken der nächsten Störung auf.

Regen- und Schneeschauer in der Nacht auf Freitag

Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte zwischen drei und sieben Grad. In der Nacht auf Freitag wird das Wetter dann deutlich ungemütlicher: Regen- und Schneeschauer breiten sich auf ganz Kärnten aus. Zunächst liegt die Schneefallgrenze bei rund 1000 Metern, sinkt jedoch bis zum Morgen auf tiefe Lagen ab.