Steirer richtete zu Hause „Nazi-Museum“ mit Hitler-Altar ein

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 21:50 / ©5 Minuten

Der 49-jährige Mann, ein steirischer Unteroffizier, soll laut Anklage im Haus seiner Frau einen eigenen Bereich geschaffen haben, in dem er zahlreiche NS-Relikte hortete. Dazu sollen unter anderem zwei Schaufensterpuppen in Nazi-Uniformen und ein Altar mit einem Porträt von Adolf Hitler gezählt haben. Außerdem befanden sich in dem Raum mehrere Waffen sowie zahlreiche Vitrinen mit Urkunden, Abzeichen, Stahlhelmen und weiteren Gegenständen dieser Art. Die Rede sei von einem regelrechten „Nazi-Museum“ gewesen.

Bilder versendet: Sohn trug Stahlhelm mit Hakenkreuz

Außerdem soll der Steirer per Whats-App Bilder mit nationalsozialistischem Bezug verbreitet haben. Auf einer Aufnahme soll sogar sein minderjähriger Sohn zu sehen gewesen sein, wie er einen Stahlhelm mit Hakenkreuz trug und salutierte. Außerdem soll der Steirer unter einem falschen Namen eine Garage gemietet haben, wo der die Gegenstände zum Verkauf anbot. Weil er mit der Miete im Rückstand war, kam ihm der Besitzer der Garage schließlich auf die Schliche.

Steirer streitet Vorwürfe ab

Vor Gericht stritt der Angeklagte eine Verbindung zum Nationalsozialismus ab. Ihn interessiere ausschlich das militärische Geschehen zu der Zeit, heißt es in einem Artikel der Kronen Zeitung. Die Devotionalien sollen laut dem Steirer vom Ersten Weltkrieg sowie der Zwischen- und Nachkriegszeit stammen. Als Unteroffizier habe er sich außerdem regelmäßig Verlässlichkeitsprüfungen unterziehen müssen und sei dabei nie aufgefallen. Seine Erklärung für die ungewöhnliche Sammlung: Er habe die Gegenstände für sich persönlich musealisch darstellen wollen. Der Raum sei dann aber immer mehr zur Abstellkammer geworden. Für die Bilder, die per Whats-App verschickt wurden, hatte der Steirer allerdings keine plausible Erklärung parat.

Keine Wiederbetätigung, trotzdem Geld- und Haftstrafe

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde der Angeklagte letztendlich zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro verurteilt. Zu Schuldsprüchen kam es wegen den Bildern und einem Schlagring mit Hakenkreuz. Das eingerichtete „Museum“ wurde von den Geschworenen nicht als Wiederbetätigung eingestuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 21:52 Uhr aktualisiert