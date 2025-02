Nach Koalitions-Aus von Blau-Schwarz: Wie geht es jetzt weiter?

Um 18.30 Uhr ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor die Presse getreten, um noch einmal zu bestätigen, was schon bekannt war: Die Verhandlungen über eine neue Regierung zwischen FPÖ und ÖVP waren gescheitert. Schon in den Stunden davor ist es innenpolitisch richtig rund gegangen, FPÖ und ÖVP haben eine Schlammschlacht rund um das Innen- und Finanzministerium ausgefochten, Sieger gab es keinen. Stattdessen hat FPÖ-Chef Herbert Kickl am frühen Nachmittag den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt. Alle News zum gestrigen Tag könnt ihr hier noch einmal nachlesen: LIVETICKER: FPÖ-Chef Kickl ist sich sicher: „Wir haben alles versucht“.

Vier Optionen bleiben übrig

Aber wieder zurück zu Bundespräsident Van der Bellen. Dieser hat in seiner kurzen Rede nämlich auch erklärt, wie es nun weitergehen wird. Erst wird er nämlich alle Parteioberhäupter noch einmal zu sich zu Gesprächen bitten. Dann gibt es insgesamt vier Möglichkeiten, die noch im Raum stehen. Was nun genau geschehen wird – alles ist offen -, werden wir wohl dieser Tage dann erfahren. Wir halten euch jedenfalls am Laufenden. Die vier Optionen findet ihr in der Infobox unten.

Diese vier Optionen gibt es jetzt noch: Neuwahlen, die frühestens in einigen Monaten stattfinden könnten

Minderheitsregierung unter der Duldung einer Mehrheit im Nationalrat

Expertenregierung unter der Duldung einer Mehrheit im Nationalrat

Regierung mit Parteien, die eine Mehrheit bilden (beispielsweise ÖVP-SPÖ, ÖVP-SPÖ-NEOS oder ÖVP-SPÖ-Grüne)