Germany´s Next Topmodel: Steirerinnen und ein Steirer kämpfen um Titel

Zwei Steirerinnen und ein Steirer sind bei der Jubiläumsstaffel von Germany´s Next Topmodel dabei

Zwei Steirerinnen und ein Steirer sind bei der Jubiläumsstaffel von Germany´s Next Topmodel dabei

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 07:31 / ©Montage: Daniel Graf/Pro Sieben & Canva

Seit zwei Jahrzehnten lockt das deutsche TV-Format mit aufregenden Fotoshootings, anspruchsvollen Catwalks und spannenden Challenges auch viele Österreicher vor den Fernseher. Für die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum rund 100 KandidatInnen ausgewählt. Auch zwei Steirerinnen und ein Steirer befinden sich darunter. Die 20-jährige Samira und der 23-jährige Florian kommen beide aus der steirischen Landeshauptstadt Graz und wollen sich der prominenten Jury unter Beweis stellen. Eine Kandidatin aus Graz-Umgebung versucht auch ihr Glück bei der deutschen Topmodel-Show: es ist die 21-jährige Vanessa aus Kumberg.

100.000 Euro Preisgeld warten

Es wird sowohl eine Gewinnerin als auch einen Gewinner geben. Beide dürfen sich über 100.000 Euro Preisgeld, ein Cover-Shooting für die Harper’s Bazaar sowie einen Platz in der „Wir sind es uns wert“-Kampagne von L’Oréal Paris freuen. Die ProSieben-Show sorgt dabei regelmäßig für Schlagzeilen und unvergessliche Highlights.

Staffelstart am 13. Februar 2025

Die Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel“ wird künftig an zwei Tagen pro Woche ausgestrahlt – immer dienstags und donnerstags auf ProSieben und startet am Donnerstag, den 13. Februar 2025, um 20.15 Uhr. Wie die ÖsterreicherInnen abschneiden werden, wird sich zeigen.

Die Kandidaten und Kandidatinnen aus der Steiermark Samira, 20 Jahre, Graz

Vanessa, 21 Jahre, Kumberg

Florian, 23 Jahre, Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 08:26 Uhr aktualisiert