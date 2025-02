Nach Fahndung: Drogenboss (30) nach Österreich ausgeliefert

Fahndungserfolg für die Behörden: Ein 30-jähriger Nordmazedonier, der als führendes Mitglied einer europaweit agierenden Tätergruppierung gilt, wurde nach jahrelanger Flucht gefasst. Gegen ihn lag seit 2022 ein EU-Haftbefehl vor – der Vorwurf: Handel mit großen Mengen an Suchtmitteln.

Festnahme in Genf

Die Behörden waren dem Mann schon lange auf der Spur. Trotz einer Namensänderung in Mazedonien blieb er den Ermittlern nicht verborgen, somit wurde auch der geänderte Name in die Fahndungsliste eingetragen. Am 29. Jänner 2025 wurde er schließlich am Flughafen Genf gefasst – er reiste von Pristina ein.

Drogenhandel im großen Stil

Die Ermittlungen brachten schwere Vorwürfe ans Licht: Der 30-Jährige soll nachweislich mit mindestens vier Kilogramm Heroin, zehn Kilogramm Marihuana und 1,5 Kilogramm Crystal Meth gehandelt haben. Seine Komplizen wurden bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Auslieferung nach Österreich

Nach seiner Festnahme dauerte es nur wenige Tage, bis der Verdächtige am 11. Februar 2025 um 11 Uhr von der Schweiz nach Österreich ausgeliefert wurde. In Linz angekommen, folgte die Einvernahme – doch der Mann zeigte sich nicht geständig. Am 12. Februar 2025 wurde der Verdächtige schließlich über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt überstellt.