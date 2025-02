Tragisch: Schwerer LKW-Unfall auf A2 endet tödlich

Bei einem schweren LKW-Unfall wurden in der Nacht auf Donnerstag, 13. Februar 2025, zwei Personen im Führerhaus eingeklemmt. Der LKW war zuvor von der A2 Süd Autobahn im Bezirk Villach-Land abgekommen und dann auf einen Güterweg darunter gestürzt – wir haben berichtet. Nun hat die Polizei weitere tragische Details bekanntgegeben.

Notarzt kann nur noch Tod feststellen

Ein 44-jähriger Grieche war mit seinem 43-jährigen Beifahrer – ebenfalls aus Griechenland – gegen 2 Uhr in Richtung Italien unterwegs, als sie bei der Brücke über die Gailitz (Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten) an den rechten Fahrbahnrand gerieten. In weiterer Folge durchbrach der LKW die Leitschiene und stürzte etwa 16 Meter in die Tiefe. Beim Aufprall wurde das Führerhaus auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Der Lenker wurde ins LKH Villach gebracht, für den Beifahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Wie die Polizei berichtet, habe der Fahrer noch nicht befragt werden können. Weitere Ermittlungen würden nun folgen.

Im Einsatz standen: Feuerwehr Gödersdorf

Feuerwehr Thörl-Maglern

Hauptfeuerwache Villach

Feuerwehr Arnoldstein

Rotes Kreuz

Polizei

©FF Arnoldstein Vier Feuerwehren, die Rettung und die Polizei standen bei dem schweren Unfall im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 08:01 Uhr aktualisiert