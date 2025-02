Germany’s Next Topmodel: Das sind die Kandidaten aus Österreich

Heute ist es so weit: Die 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel startet um 20.15 Uhr auf ProSieben. Aus rund 100 Teilnehmern sucht Heidi Klum (51) wieder Germany’s Next Topmodel. Ganze 19 Kandidatinnen und Kandidaten aus Österreich sind dabei – So viele waren noch nie mit von der Partie.

Eine Gewinnerin und einen Gewinner

Auch in der Jubiläumsstaffel wird nicht nur ein weibliches, sondern auch ein männliches Topmodel gekürt. Beide Sieger dürfen sich über 100.000 Euro Preisgeld, ein Cover-Shooting für die Harper’s Bazaar sowie einen Platz in der „Wir sind es uns wert“-Kampagne von L’Oréal Paris freuen.

©ProSieben/ Daniel Graf | Heidi Klum (51) sucht wieder nach Germany’s Next Topmodel. ©ProSieben/ Daniel Graf | Die GNTM-Jubiläumsstaffel startet am 13. Februar 2025. ©ProSieben/ Daniel Graf | Zwei Mal wöchentlich werden die Folgen ausgestrahlt. ©ProSieben/ Daniel Graf | Mit dabei sind 19 Kandidaten und Kandidatinnen aus Österreich. ©ProSieben/ Nadine Rupp | Erstmals sind auch männliche Teilnehmer dabei. ©ProSieben/ Nadine Rupp | Heuer wird es also eine Gewinnerin und einen Gewinner geben.

Zwei Sendetage pro Woche

Auch der Sendeplan ist neu: GNTM läuft künftig zwei Mal pro Woche. Die Frauen-Edition wird immer donnerstags ausgestrahlt, während die Männer dienstags antreten. Ab dem 27. März 2025, also ab Folge 13, treten alle Models gemeinsam an – dann gibt es wieder nur eine Folge pro Woche, jeweils am Donnerstag. Ob sich unter den heimischen Kandidaten ein zukünftiges Topmodel verbirgt? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen!

Das sind die weiblichen Kandidaten aus Österreich: Kathi, 24 Jahre, Wien (AT)

Magi, 21 Jahre, Wien (AT)

Maryam, 23 Jahre, Wien (AT)

Lisa, 19 Jahre, Lasberg (AT)

Jana, 19 Jahre, Buchkirchen (AT)

Nicole, 33 Jahre, Haigermoos (AT)

Ana, 23 Jahre, Jenbach (AT)

Jessi, 24 Jahre, Sautens (AT)

Samira, 20 Jahre, Graz (AT)

Vanessa, 21 Jahre, Kumberg (AT)

Cici, 22 Jahre, Klagenfurt am Wörthersee (AT)

Stephie, 22 Jahre, Haimburg (AT)