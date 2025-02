Geld abgebucht: Andere Zeitzone wurde Steirer Paar fast zum Verhängnis

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 08:36 / ©Montage: pixabay/steel902 & Canva

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet über den folgenden Fall: Einem Ehepaar aus der Steiermark wurden die Hälfte der Hotelkosten abgebucht. Und das, obwohl die Unterkunft in Griechenland fristgerecht storniert wurde.

Halbe Stunde zu spät storniert nach anderer Zeitzone

Das bekannte Buchungsportal nannte „Stornogebühr“ als Begründung für die Abbuchung. Dabei wurde folgendermaßen argumentiert: Eine Stornierung war bis 23.59 Uhr möglich, das steirische Paar stornierte um 23.30 Uhr. Jedoch liegt die griechische Insel Rhodos in einer anderen Zeitzone, es ist also eine Stunde später als in der Steiermark. Somit wurde zumindest nach griechischer Zeit zu spät storniert.

Stornogebühr wurde zurückgefordert

Die Steirerin wandte sich nach dem Vorfall an die AK Steiermark. „Da während des Bestellvorgangs nur die kostenlose Stornierung beworben wurde und erst in der Buchungsbestätigung in einer Klammer das Kürzel EEST (Eastern European Summer Time) ohne weitere Erklärung angeführt wurde, forderten wir die Stornogebühr zurück“, berichtet die Arbeiterkammer. Und das mit Erfolg: Das Gericht gab der Steirerin recht und sie bekam das Geld zurückerstattet.