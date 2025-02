Noch kein Valentinstagsgeschenk? Hier sind die besten Last-Minute-Ideen

Am 14. Feber ist Valentinstag in Österreich.

Am 14. Feber ist Valentinstag in Österreich.

Der Valentinstag kommt jedes Jahr schneller als erwartet. Am Freitag, dem 14. Februar 2025, ist es wieder so weit. Vielleicht hattest du noch keine Gelegenheit, dir Gedanken zu machen oder ein Geschenk zu besorgen, oder dir fehlen einfach die Ideen. Zu den beliebtesten Valentinstagsgeschenken in Österreich zählen Blumen und Pflanzen, Schokolade und Süßigkeiten. Aber auch gemeinsame Erlebnisse wie Restaurantbesuche oder Ausflüge sind gefragt. Mehr dazu hier: Valentinstag: So viel geben Österreicher heuer für die Liebe aus.

Last-Minute Valentinstagsgeschenk: Schnell und einfach Überraschungen finden

Hast du den Valentinstag vergessen oder einfach keine Zeit gehabt, etwas zu besorgen? Kein Grund zur Sorge! Es gibt noch viele Möglichkeiten, eine romantische Geste in letzter Minute umzusetzen. Wer spontan etwas Besonderes für den Partner oder sich selbst besorgen möchte, kann auf schnelle Lieferdienste zurückgreifen. Frische Blumen, Prosecco oder Wellnessprodukte lassen sich innerhalb kurzer Zeit nach Hause liefern.

Valentinstag: Anstieg bei Bestellungen von Blumen, Prosecco und Kondomen

Am Valentinstag steigen die Bestellungen für Blumen, Prosecco und Kondome deutlich an. So verzeichnet beispielsweise foodora einen Anstieg von über 3000 Prozent bei den Blumenbestellungen und eine 160-prozentige Zunahme der Nachfrage nach Prosecco. Auch Kondome sind an diesem Tag besonders gefragt.

Spontane Valentinstaggeschenke: Besondere Momente mit Lieferservices gestalten

Am Valentinstag geht es nicht nur um Blumen, sondern auch um das Schenken besonderer Momente. Neben klassischen Geschenken wie Blumen und Prosecco gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, den Tag unvergesslich zu gestalten. Wer eine entspannende Auszeit verschenken möchte, kann auf Beauty- und Wellnessprodukte wie Badebomben oder Parfums zurückgreifen. Auch für ein romantisches Dinner oder eine kleine Überraschung bieten sich viele Optionen, die durch Lieferservices schnell und unkompliziert umgesetzt werden können. So lässt sich der Valentinstag auch spontan zu einem besonderen Erlebnis machen.