Valentinstag mal anders: Dieser Wiener Ikea wird zur Flirtzone

Valentinstag steht vor der Tür und Amor stattet im Auftrag der Liebe einen Besuch beim Ikea Wien Westbahnhof ab – und zwar bei der Ikea-Ampelparty. Du bist single und auf der Suche? Oder doch eher vergeben? Oder ist es gerade kompliziert bei dir? Mit einem färbigen Luftballon signalisierst du bei der Ikea-Ampelparty am Freitag, dem 14. Feber, und Samstag, 15. Feber, deinen „Beziehungsstatus“.

So funktioniert’s:

Am 14. Feber von 14 bis 19 Uhr sowie am 15. Feber von 11 bis 17 Uhr stehen beim Eingang des Ikea beim Wiener Westbahnhof Luftballons in drei verschiedenen Farben zur Verfügung. Grün signalisiert „single“, rot „vergeben“ und gelb „es ist kompliziert“. Schnappe dir also die Farbe, die zu dir passt, und schlendere durch den Ikea. Wer weiß, vielleicht findet der ein oder andere so ja die große Liebe.