Schnee im Anmarsch: Jetzt wird es wieder überall weiß

Die Gärten in Kärnten werden in der Nacht auf Freitag wieder weiß - Schnee ist im Anmarsch.

„In der Nacht auf Freitag greift eine Kaltfront von Norden her auf Kärnten über“, so der Meteorologe. Zusätzlich bilde sich dann noch ein Mittelmeertief, wodurch in Kärnten verbreitet Niederschlag aufkommen würde. Obwohl die Schneefallgrenze anfangs noch in über 1.000 Metern Seehöhe liegt, wird Schnee auch in tiefen Lagen erwartet.

Schneefallgrenze sinkt ab

„Bis zum Morgen sinkt sie nämlich ab“, verrät der Meteorologe. Daher könnten in tiefen Lagen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee – teilweise in Form von Schneematsch – kommen. Dazu der Experte: „Die Wiesen dürften auf jeden Fall weiß werden.“ Auf den Bergen werden ab 800 bis 1.000 Metern zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee erwartet, in den Karnischen Alpen, am Nassfeld und in den Karawanken könnten es sogar bis zu 20 Zentimeter werden.

Nach der Kaltfront beruhigt sich Wetter wieder

Den Schwerpunkt erwartet der Meteorologe in den Morgenstunden im Süden Kärntens, im Raum Villach könnte mit fünf Zentimetern dabei etwas mehr als in Klagenfurt fallen. In den kommenden Tagen beruhigt sich das Wetter dann wieder, die Temperaturen normalisieren sich und Hochdruckwetter dürfte uns erwarten.