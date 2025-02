500 Mitarbeiter betroffen: Palmers ist insolvent

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 10:52 / ©Palmers / Gregor Hofbauer

Palmers, gegründet 1915, gehört zu den bekanntesten Wäschemarken Österreichs. Über Jahrzehnte prägte das Unternehmen den Markt. Dass der Wäschekonzern seit geraumer Zeit in einer finanziellen Krise steckt, ist bereits länger bekannt. Mehr dazu in: Palmers vor Pleite? Hunderte Mitarbeiter zittern um ihren Job. Die Umsätze sanken in den letzten Jahren drastisch, während die Verluste stiegen. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete Palmers 66,6 Millionen Euro Umsatz, musste jedoch einen Verlust von 14,68 Millionen Euro verbuchen.

Sanierungsverfahren beantragt

Nun ist es in Stein gemeißelt: Die Palmers Textil AG mit Sitz in Wiener Neudorf hat am heutigen Donnerstag, dem 13. Feber, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht Wiener Neustadt beantragt. Palmers wurde zu diesem Schritt gezwungen, „weil erforderliche Kapitalzuflüsse nicht zeitgerecht erfolgten“. Einen Investor hatte man bislang keinen gefunden.

„Toxischer Mix“ führte zur Insolvenz

Als Hauptgründe für die finanzielle Schieflage nennt Palmers den starken Mitbewerb, einen gesättigten Markt, steigende Zinsen und die Inflation, die zu einem Kaufkraftverlust geführt habe. Auch das gescheiterte Engagement in der FFP2-Maskenproduktion mit Hygiene Austria LP GmbH hinterließ hohe Verluste. Dazu Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform: “Der toxische Mix aus Billigkonkurrenz und Inflation haben letztendlich zu diesem Schritt geführt.“

Hunderte Mitarbeiter betroffen

Mit 113 Filialen und 515 Beschäftigten steht viel auf dem Spiel. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind seit Jänner 2025 ausständig. Sie sollen ihre ausständigen Gehälter durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds möglichst zeitnah ausbezahlt bekommen, versichert Palmers. Überraschend kommt der Schritt zur Insolvenz jedenfalls nicht. Bereits vergangene Woche hatte Palmers beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservices (AMS) vorsorglich Kündigungen angemeldet.

Über 50 Millionen Euro Schulden

Die Schulden des Unternehmens reichen bis in die Millionen: Konkret sind von Passiva in Höhe von rund 51 Millionen Euro die Rede. Insgesamt gibt es laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) 490 Gläubiger, die Forderungen in Höhe von rund 69,1 Millionen Euro angemeldet haben. Die Aktiva des Unternehmens sollen sich auf 11,6 Millionen Euro belaufen.

Palmers zeigt sich zuversichtlich

Trotz der finanziellen Schieflage zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Die Gespräche mit potenziellen Investoren laufen weiter, während bereits eingeleitete Maßnahmen zur Kostenreduktion, Digitalisierung und Neupositionierung der Marke konsequent fortgesetzt werden. Ziel sei es, Palmers mittelfristig wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Mit einer Fortführung des Wäschekonzerns ist demnach zu rechnen.

GPA-Pieber: „Das Arbeitsverhältnis der Beschäftigten läuft normal weiter“

Seitens der Gewerkschaft GPA bietet man den betroffenen Beschäftigten Unterstützung an. Michael Pieber, Geschäftsführer der GPA in Niederösterreich, wo die Kette ihren Hauptsitz hat, sagt: „Das Arbeitsverhältnis der Beschäftigten läuft momentan normal weiter. Die Gewerkschaft GPA und die Arbeiterkammer informieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Online-Betriebsversammlungen diesen Freitag und nächsten Montag über die weiteren Schritte. Offene Gehaltsforderungen sind gesichert. Wir arbeiten eng mit Betriebsrat und Arbeiterkammer, um den Beschäftigten zu ihren Rechten zu verhelfen.“ Pieber weiter: „Wir haben unter gpa.at/palmers eine Informationsseite eingerichtet, auf der sich betroffene Beschäftigte informieren können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 11:33 Uhr aktualisiert