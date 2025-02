Tief „Max“ schüttelt in der Steiermark die Betten aus

Das Tief „Max“ sorgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für Niederschlag. Regen und Schnee wird in Teilen Österreichs erwartet. Besonders in den südlichen Gebieten Österreichs feiert der Winter ein Comeback, so ist es diesmal Max und nicht Frau Holle, der in der Steiermark seine Betten ausschüttelt.

Regen und Schnee in der Nacht auf Freitag

Wie die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren steht der Steiermark eine „trübe und nasse Nacht“ bevor. „Schon in den Abendstunden beginnt es im Ausseerland und im Ennstal zu regnen und dieser Regen breitet sich im Lauf der Nacht auf die ganze Steiermark aus.“ Wie der Meteorologe Martin Kulmer im Gespräch mit 5 Minuten informiert, soll im Ennstal und Ausseerland der Niederschlag ab etwa 18 Uhr einsetzen und zumindest die erste Nachthälfte andauern. Ab der zweiten Nachthälfte breitet er sich dann auf die gesamte Steiermark aus – erwartet wird je nach Region Regen und Schnee.

Schnee in der Obersteiermark bis in tiefe Lagen

Die Schneefallgrenze sinkt im Norden bis in tiefe Lagen. „Was die Mengen in den Tälern betrifft, so werden im Ennstal etwa fünf Zentimeter und im Oberen Murtal/Mürztal zwei bis drei Zentimeter erwartet“, so Kulmer. In den obersteirischen Bergen beziehungsweise den Schigebieten könnte die Nacht 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee bringen.

Im Süden dominiert der Regen

Wird auch in der steirischen Landeshauptstadt Schnee erwartet? „Im Süden wird es bei Regen bleiben“, so Kulmer. Nach Graz soll demzufolge weder Frau Holle noch Tief „Max“ zu Besuch kommen. Für Schnee sei es laut dem Experten dann doch zu warm. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 500 Meter.

Schöckl und Plabutsch könnten angezuckert „erwachen“

Wo jedoch sehr wohl weiße Flocken fallen könnten, ist in höheren Lagen, wie beispielsweise am Schöckl in Graz-Umgebung. Auch der Plabutsch könnte über Nacht angezuckert werden, so der Meterologe. Am Freitagmorgen soll der Niederschlag dann wieder nachlassen. Am späten Vormittag sind noch letzte Schauer im Bergland möglich.