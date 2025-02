Kaltfront bringt Schnee nach Österreich: Wo am meisten fallen wird

Am Donnerstagabend und in den Nachtstunden Richtung Freitag wird in Österreich eine Kaltfront durchziehen und auch wieder etwas Schnee mit sich bringen. Wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt, dürfte dabei der meisten Schnee in Vorarlberg und Nordtirol fallen, dort könnten auf den Bergen bis zu 20 Zentimeter zusammenkommen.

Schneeregen im Wiener Becken und östlichen Flachland

Nach Osten hin würden demnach die Niederschlagsmengen jedenfalls abnehmen, in den höchsten Berglagen Niederösterreichs sind etwa noch fünf Zentimeter zu erwarten, im Wiener Becken und dem östlichen Flachland „wird es eher Schneeregen sein“, so der Experte. Die Kaltfront zieht dann weiter in Richtung Süden und bringt auch in Kärnten und der Steiermark noch einmal etwas Schnee.

15 bis 20 Zentimeter auf den Bergen Kärntens und der Steiermark

Hier prognostiziert die „GeoSphere Austria“ bis zu 15 Zentimeter auf den Bergen, in Kärnten dürfte es sogar überall weiß werden, mit bis zu fünf Zentimeter ist in den Niederungen zu rechnen. Durch den Einfluss eines Mittelmeertiefs könnten die Bergspitzen im Süden und Südwesten des Landes ebenfalls bis zu 20 Zentimeter abbekommen.

Wetterbesserung bereits in Sicht

Ab Freitagnachmittag sollte es dann aber auch schon wieder etwas ruhiger werden. Da sind nur noch Restniederschläge zu erwarten, die sowohl leicht als auch unergiebig seien, weiß der Meteorologe gegenüber 5 Minuten weiter. Spätestens ab Samstag ist dann endgültig wieder eine Wetterbesserung in Sicht, bis zumindest Mitte nächster Woche sollte das Wetter unter einem Hochdruckeinfluss dann auch so bleiben.