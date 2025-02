Signa-Pleite zieht ihre Kreise: Gläubiger gehen jetzt leer aus

Am Handelsgericht Wien wurde bereits Mitte Dezember des Vorjahres das Konkursverfahren über die Tochtergesellschaft der „Signa Holding GmbH“ eröffnet. Die „Signa Prime 2019 Acht AT GmbH & Co.“ hat als reine Beteiligungsgesellschaft innerhalb der Signa-Gruppe gedient, dementsprechend waren keine Dienstnehmer betroffen.

288 Millionen Euro anerkannt

Bei der ersten Gerichtstagsatzung am heutigen Donnerstag, 13. Februar 2025, haben nun fünf Gläubiger Forderungen in Höhe von 327 Millionen Euro angemeldet, 288 Millionen Euro wurden auch anerkannt. Die Hauptgläubigerin ist eine Schweizer Bank, berichtet Stephan Mazal von „Creditreform“.

Kein Vermögen vorhanden – Gläubiger erhalten nichts

Im Rahmen des Konkurses der unbeschränkt haftenden Gesellschafterin der Schuldnerin, der „Signa Prime 2019 Zwei AT GmbH“ haben lediglich zwei Gläubiger Forderungen in der Höhe von 4.257,50 Euro angemeldet. Wie die „Creditreform“ nun berichtet, werden die Gläubiger beider Konkurse mangels Vermögen leer ausgehen. Es sei in beiden Fällen mit keiner Quote zu rechnen. „Auch die Gläubiger deren Forderungen anerkannt sind, werden keine Quote erhalten“, so Mazal gegenüber 5 Minuten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 12:12 Uhr aktualisiert