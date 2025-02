HSG Holding trifft auf HC Fivers: „Sind konkurrenzfähig“

Ein bitteres Aus mussten die Grazer am Dienstagabend im ÖHB Cup Achtelfinale hinnehmen. Mit nur zwölf Spielern und sieben etatmäßigen krankheitsbedingten Ausfällen erkämpften sich die letzten verbliebenen Spieler der Steirer ein 27:30, wo gegen Ende einfach die Kraft ausging. Damit schied man aus dem heurigen Cup-Bewerb aus.

Trainer Balomenos: „Sind konkurrenzfähig“

Schnelles Abhaken und Regenerieren stand ab Mittwoch nun am Plan von Trainer Spyros Balomenos: „Die Jungs haben am Mittwoch gezeigt, dass wir gegen die Fivers konkurrenzfähig sind. Wir hoffen, dass ein paar aktuell noch kranke Spieler am Samstag wieder einsatzfähig sind und wir so besser Wechseln können. Wir wollen uns am Samstag für das Cup-Aus bei den Fivers revanchieren.“

Krankheitswelle hat auch die Handballspieler fest im Griff

Am Samstag hofft man nun auf ein paar Rückkehrer aus dem Krankenlager der HSG Holding Graz. Zuversichtlich blickt man auf das Spiel in der Hollgasse: „Trotz des dünnen Kaders konnten wir uns am Mittwoch lange gegen die Niederlage wehren, waren sogar in der zweiten Hälfte kurz davor auszugleichen. Ich hoffe, dass zumindest ein paar Spieler am Samstag wieder fit sind. Wir brennen auf die Revanche und wollen dieses Mal zwei Punkte aus Wien zu entführen“, so HSG Holding Graz Co-Kapitän Nemanja Belos. Los geht es um 18 Uhr. Im Anschluss trifft das Future Team auf die Wiener und spielt um wichtige Punkte im Fight um den Meistertitel.