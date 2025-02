Klagenfurter Hallenbad vor Aus: „Ich finde das ziemlich schwach“

Die Farce rund um ein neues Hallenbad in Klagenfurt ist seit wenigen Tagen um ein Kapitel reicher. Wie es nun scheint, könnte es nämlich gar nicht gebaut werden, Schuld sind die allgegenwärtigen Geldprobleme in der Landeshauptstadt. Mehr dazu hier: Klagenfurter Hallenbad-Projekt steht vor dem Aus – Stadt fehlt das Geld. Wir haben in Form von Straßeninterviews in Klagenfurt bei euch nachgefragt, was ihr davon haltet.

„Zu teuer, zu groß, zu überdimensioniert“

„Das ist ganz furchtbar und traurig und schrecklich“, meint eine ältere Dame im Gespräch mit 5 Minuten. Ein Mann findet, dass man das Hallenbad auch billiger machen könne, es sei „zu teuer, zu groß, zu überdimensioniert“. Die Enttäuschung ist den Menschen jedenfalls ins Gesicht geschrieben: „Ich finde das ziemlich schwach, muss ich ehrlich sagen. Auf ein Hallenbad freut man sich schon, wir sind doch eine Großstadt und da gehört das dazu.“ Ein weiterer Klagenfurter sieht das wiederum eher pragmatisch: „Wenn sie kein Geld haben, dann können sie eh keins bauen.“

„Landeshauptstadt ohne Hallenbad? Schade für die Kinder“

Auf die Frage hin, ob Klagenfurt denn überhaupt ein Hallenbad brauchen würde, sind sich die Befragten einig: „Ja absolut, das ist höchste Eisenbahn, dass sie endlich mal ein Hallenbad bauen“, so eine Frau. Und weiter: „Landeshauptstadt ohne Hallenbad? Schade für die Kinder.“ Eine andere Passantin meint, sie fände es vor allem für Familien und Kinder schade, „wenn es draußen jetzt kalt ist und man nicht den ganzen Tag beim Spielplatz sein kann“.