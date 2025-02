Schicksalsschlag erschüttert Familie: Vater starb „viel zu früh“

Ein schwerer Schicksalsschlag zerrüttete eine Familie in der Steiermark. Der 36-Jährige Familienvater Daniel verstarb im November 2024 „viel zu früh“ aufgrund eines tragischen Vorfalls: der Steirer ertrank im Wasser. Zurück ließ er die 34-jährige Witwe Tamara und drei Kinder im Alter von 3, 9 und 13 Jahren.

Steirische Familie vor finanzieller Herausforderung

Nun steht die Familie vor finanziellen Herausforderungen und bittet um Unterstützung: „Tamara arbeitet nur halbtags, ihr verstorbener Mann hatte keine Sterbeversicherung und es fehlt an Geld“, heißt es in einem Spendenaufruf, den ein Freund der Familie ins Leben rief. Die Kosten für das Begräbnis waren hoch – auch, ob Geschenke für die Kinder unter dem Christbaum an Heiligabend liegen würden, war fraglich. „Alleine die Miete inklusive Betriebs- und Nebenkosten beträgt ca. 1.200 Euro monatlich“, so wird in dem Spendenaufruf die finanzielle Problematik der Familie hervorgehoben.

Du willst helfen? Wenn du die Familie aus der Steiermark finanziell unterstützen willst, so ist dies über über die Website von „GoFundMe“ möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 12:23 Uhr aktualisiert