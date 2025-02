Tödlicher LKW-Unfall auf A2: Bergung von Beifahrer „sehr schwierig“

Wie wir am Vormittag und in den frühen Morgenstunden bereits berichteten, ist es Donnerstagnacht, 13. Februar 2025, zu einem schweren LKW-Unfall auf der A2 Süd Autobahn im Bezirk Villach-Land gekommen. Das Fahrzeug mit zwei Insassen ist im Bereich der Gailitzbrücke in Richtung Italien zu weit nach rechts gekommen, hat das Brückengeländer durchstoßen und ist in weiterer Folge 15 Meter weit abgestürzt. Beim Beifahrer konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

©BFKDO Villach-Land | Ein schwerer LKW-Unfall auf der A2… ©BFKDO Villach-Land | …hat ein Menschenleben gefordert. ©FF Arnoldstein | Mehrere Feuerwehren standen… ©FF Arnoldstein | …mitten in der Nacht im Einsatz.

Verkehrsteilnehmer muss schweren Unfall mit ansehen

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando nun berichtet, habe ein weiterer Verkehrsteilnehmer den Unfall mitten in der Nacht beobachtet und sofort die Einsatzkräfte gerufen. Der Fahrer sei schnell gerettet gewesen, dabei musste lediglich das Lenkrad zerschnitten werden. Verletzt wurde er anschließend ins Krankenhaus nach Villach gebracht. Den Beifahrer aus dem Unfallwrack zu bergen, gestaltete sich deutlich schwieriger, da er im Bereich des Beckens schwer eingeklemmt gewesen sei, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Villach-Land.

Florianis rückten nach zwei Stunden wieder ein

„Schlussendlich wurde das Fahrerhaus mit dem Ladekran vom schweren Rüstfahrzeug der Feuerwehr Arnoldstein angehoben und der Beifahrer von außen gerettet“, so in der Aussendung weiter. Doch da war es schon zu spät, der 43-jährige Grieche war bereits verstorben. Nach etwa zwei Stunden rückten die Florianis wieder ein.