Wegen Untreue: Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer wird angeklagt

Nur zehn Wochen vor der Wien-Wahl gerät die Wiener ÖVP in Bedrängnis: Gegen Parteichef Karl Mahrer und seine Ehefrau wurde Anklage wegen Untreue erhoben. Das Medium „ZackZack.at“ veröffentlichte heute einen entsprechenden Erlass. Konkret soll es in dem Verfahren um die Charisma GmbH, eine von den Mahrers betriebene PR-Agentur, gehen. Der Verdacht: Die Firma soll zwischen Juli 2017 und 2018 Zahlungen von der Wienwert AG erhalten haben, ohne entsprechende Gegenleistung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

70.000 Euro Scheinzahlungen?

Laut dem Bericht von „ZackZack.at“ geht es um sieben Zahlungen des früheren Immobilienentwicklers Wienwert AG an die Charisma GmbH. Der Schaden soll rund 70.000 Euro betragen. Die WKStA ermittelt in der Causa Wienwert bereits seit Mai 2022 und übermittelte im Oktober 2024 einen entsprechenden Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA). Im Februar 2025 gab die OStA grünes Licht für eine Anklage.

ÖVP kündigt Stellungnahme an

Die ÖVP Wien wollte gegenüber der „Krone“ die Berichte über die Anklage zunächst nicht kommentieren, kündigte jedoch im Laufe des Tages eine Stellungnahme an. Personelle Konsequenzen seien laut Partei nicht notwendig. Mahrer bestritt die Vorwürfe gegen ihn stets. Gegenüber „ZackZack.at“ bestätigte die WKStA den Erhalt des Erlasses der Oberstaatsanwaltschaft, der derzeit umgesetzt werde.