„Joanneum Racing Graz“ ist zweitbestes Formula-Student-Team der Welt

Die vielen Einzelerfolge der vergangenen Formula Student-Saisons von Joanneum Racing Graz führten zur bisher besten Platzierung in der Geschichte des Teams seit dem Umstieg in die Elektroklasse. Das Team setzt sich aus Studierenden des Bachelor- und Masterstudiengangs „Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering” sowie weiterer Studiengänge zusammen. Mit ihrem Elektro-Rennauto JR24 behaupteten sie sich 2024 bei einzelnen Formula Student-Rennen gegenüber 400 internationalen Rennteams. Joanneum Racing Graz konnte unter anderem drei Podestplätze in der Gesamtwertung in Tschechien, Österreich und Italien erzielen.

„Vorzeigebeispiel praxisorientierter Lehre“

Auf die nun von „Formula Student Germany“ veröffentlichte Weltranglisten-Platzierung ist auch Kurt Steiner, Leiter des Instituts Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering der FH JOANNEUM, stolz: „Das Studierendenprojekt Joanneum Racing Graz ist ein Vorzeigebeispiel der praxisorientierten Lehre an der FH JOANNEUM. Herzliche Gratulation an das Team, das sich in der Weltrangliste vor Hochschulen wie der ETH Zürich, der Westsächsische Hochschule Zwickau oder der TU Graz platzieren konnte.“ Auf dem ersten Platz liegt das Team der TU Tallinn und der Tallinn UAS aus Estland.

Über Joanneum Racing Graz Seit der Gründung im Jahr 2003 gehört Joanneum Racing Graz zu den größten Studierendenprojekten an der FH JOANNEUM. Das Team setzt sich jedes Jahr neu zusammen und besteht aus Studierenden des Bachelor– und Masterstudiengangs „Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering” sowie weiterer Studiengänge der FH JOANNEUM, die unter anderem Aufgaben für Elektronik, Fertigung, Public Relations oder Design übernehmen. Innerhalb eines Jahres muss ein Rennwagen nach vorgegebenem Formula-Student-Reglement entworfen, konstruiert und gebaut werden. Mit diesem Boliden nimmt das Team am Konstruktionswettbewerb der Formula Student teil, bei der jährlich über 700 Teams an verschiedenen Rennstrecken weltweit an den Start gehen. Ein Formula-Student-Wettbewerb ist aufgeteilt in fünf dynamische Disziplinen – Acceleration, Skidpad, Autocross, Endurance, Efficiency – bei denen die Teams gegeneinander auf der Rennstrecke antreten und drei statische Disziplinen – Engineering Design, Cost and Manufacturing, Business Plan Presentation – bei denen die Teams abseits der Strecke auf ihr technisches und unternehmerisches Können unter Beweis stellen.

Vorbereitung auf die Rennsaison 25 läuft

Mit diesem Erfolg im Rücken arbeitet das aktuelle Team von Joanneum Racing bereits an der Entwicklung des Boliden JR25. Der erste Bewerb findet im Juli 2025 statt.