Unterführung Tiefentalweg wird provisorisch geöffnet

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 13:38 / ©Stadt Graz

Im Zuge der Projekte Bahnhofsumbau Messendorf sowie Unterführung L370 durch die ÖBB und das Land Steiermark wird die bestehende Fußgängerunterführung Tiefentalweg zu einer vollwertigen, barrierefreien Geh- und Radwegunterführung ausgebaut. Das Vorhaben ist Teil der Radoffensive und wurde im Grazer Gemeinderat einstimmig angenommen. „Die künftige neue Landesstraßen-Unterführung mit begleitendem Geh- und Radweg wird wesentlich zur Sicherheit und zum verbesserten Verkehrsfluss beitragen. Zudem ist die Weiterführung eines Geh- und Radweges entlang der L 395, der Messendorfer Straße, in Richtung Bahnhof Raaba Neu in Planung“, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Meilenstein bei Unterführung Tiefentalweg

Die Arbeiten gehen zügig voran. Nun wurde der erste Meilenstein erreicht. Ab nächster Woche öffnet die Unterführung provisorisch als Schiebestrecke. Derzeit werden auch die Planungen der Grünflächen sowie neun Baumpflanzungen in Angriff genommen. Das Vorhaben soll bis Sommer 2025 fertiggestellt sein. „Mein Ziel ist es, den Fuß- und Radverkehr nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler und barrierefreier zu gestalten. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der Tiefentalweg: Hier entsteht eine moderne Unterführung, die Fußgänger:innen und Radfahrer:innen ein wesentlich angenehmeres, zügigeres und sichereres Vorankommen ermöglicht. Diese Maßnahme macht den Alltag der Menschen vor Ort spürbar leichter und ist zudem ein wichtiger Meilenstein für die durchgehende Radroute von Graz nach Raaba-Grambach – eine echte Verbesserung für alle, die mit Freude am Rad unterwegs sind“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.