Bäckerei Taumberger schließt drei Filialen in Klagenfurt

Die bekannte Bäckerei Taumberger schließt in Klagenfurt drei Filialen. „Nach reiflicher Überlegung müssen wir leider bekannt geben, dass wir unsere Filiale aufgrund von Personalmangel schließen mussten“, heißt es in einem Aushang der Bäckerei. „Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und die schönen gemeinsamen Jahre“, steht es weiter geschrieben.

Diese Filialen werden geschlossen

Die Filialen am Fleischmarkt, in Feschnig und in der Bahnhofstraße bleiben weiter geöffnet, heißt es vonseiten der Bäckerei Taumberger. Geschlossen werden die Bäckereien am Domplatz, in der Mießtaler Straße und in der Villacher Straße, so die Bäckerei auf Nachfrage von 5 Minuten abschließend.

©5 Minuten | In einem Aushang der Bäckerei wird über den Grund informiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 13:53 Uhr aktualisiert