FH JOANNEUM als familienfreundliche Hochschule ausgezeichnet

Seit dem Jahr 2021 trägt die FH JOANNEUM das Gütezeichen für Familienfreundlichkeit. Für die seither umgesetzten zusätzlichen Maßnahmen in diesem Bereich bekam die Hochschule die Auszeichnung Ende Jänner 2025 erneut verliehen. Das Audit „hochschuleundfamilie“ ermöglicht an der FH JOANNEUM die systematische Auseinandersetzung mit Vereinbarkeitsthemen und eine kontinuierliche Umsetzung einer familienfreundlichen Hochschul- und Personalpolitik, um Mitarbeitende und Studierende zu unterstützen und zu entlasten. Den rund 750 Mitarbeitenden und 5.000 Studierenden der Hochschule stehen viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Familie mit Beruf und Ausbildung bestmöglich vereinbaren zu können. Die Geschäftsführung der FH JOANNEUM, Corinna Engelhardt-Nowitzki und Martin Payer sagen dazu: „Durch das Audit findet eine regelmäßige Reflexion über den Ist-Status und die Entwicklungsmöglichkeiten statt. Familienfreundlichkeit steigert die Attraktivität bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern sowohl im Studien- als auch im beruflichen Kontext. Nicht zuletzt übernimmt die FH JOANNEUM als Trägerin des Gütesiegels Verantwortung für ihr familienfreundliches Engagement und möchte eine gelungene Vereinbarkeit von Hochschule und Familie umfassend vorleben.“

Maßnahmen für Mitarbeitende und Studierende

Die FH JOANNEUM konnte die familienfreundliche Infrastruktur an allen Standorten in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich ausbauen. Zu den geschaffenen Angeboten für Mitarbeitende und Studierende zählen unter anderem ein Eltern-Kind-Lernraum sowie ein Ort des Rückzugs, mobile Spielekisten, die Veranstaltungsreihe „Familie ist Gespräch“ sowie generell ein Mehr an Information über das Thema Familienfreundlichkeit. Im Mittelpunkt der aktuellen Zielvereinbarung stehen Maßnahmen wie die verstärkte Auseinandersetzung mit Modellen für ein flexibles Studium in besonderen Lebenssituationen oder der Ausbau von Informations- und Vernetzungsangeboten für Karenzierte und Eltern. Zu den laufenden Angeboten der FH JOANNEUM für ihre Mitarbeiter zählen neben Telearbeit, Gleitzeitregelung, (Eltern-)Teilzeitbeschäftigungen, Sabbatical und Karenzierung auch das Papamonat, Kinderbetreuung in den Ferien, bezahlte Freizeit für spezielle familiäre Anlässe sowie die Kooperation mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Das Gütezeichen für Familienfreundlichkeit wurde am 29. Jänner 2025 in der Wiener Aula der Wissenschaften von Sektionschefin Bernadett Humer stellvertretend für Familienministerin Susanne Raab verliehen.