„Kärnten bewegen 2025“: Initiative für aktiven und gesunden Lebensstil

Die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ will auch 2025 mit vielfältigem Bewegungsprogramm und neuen Herausforderungen wie der „10.000er-Challenge“ mehr Menschen in Kärnten zu einem aktiven und gesunden Lebensstil motivieren.

Die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ will auch 2025 mit vielfältigem Bewegungsprogramm und neuen Herausforderungen wie der „10.000er-Challenge“ mehr Menschen in Kärnten zu einem aktiven und gesunden Lebensstil motivieren.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am heutigen Donnerstag, dem 13. Feber 2025, das vielfältige Angebot an kostenlosen oder vergünstigten Bewegungsangeboten für alle Altersgruppen vorgestellt. „Unser Ziel ist es, die Menschen in Kärnten zu mehr Bewegung zu motivieren – denn Bewegung ist die Basis für ein gesundes Leben“, betont Prettner. Bereits dieses Wochenende startet das heurige Programm mit einer Winterabend-Wanderung zum Koschutahaus.

Die „10.000er-Challenge“

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die „10.000er-Challenge“ in Kooperation mit den Naturfreunden Kärnten. „Mit dieser Höhenmeter-Herausforderung wollen wir einen zusätzlichen Anreiz schaffen, aktiv zu werden“, so Prettner. Die Bedeutung von Bewegung ist wissenschaftlich belegt: „Die WHO empfiehlt 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche – das sind nur 20 Minuten täglich. Trotzdem bewegt sich jede bzw. jeder zweite Erwachsene zu wenig“, warnt die Landesrätin. Regelmäßige Bewegung senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und sogar bestimmte Krebs-Arten. Zudem stärkt sie das Immunsystem und verbessert, vor allem in Gemeinschaft, das mentale Wohlbefinden.

2024 konnte man 1.450 Teilnehmer begeistern

„Mit ‚Gesundheit fördern, Kärnten bewegen‘ investieren wir nicht nur in die Gesundheit der Menschen, sondern auch in ein nachhaltiges Gesundheitssystem, indem wir präventiv Erkrankungen entgegenwirken“, so Prettner. 2024, zum Start der Initiative, konnte man rund 1.450 Teilnehmer begeistern – heuer soll diese Zahl weiter steigen. Highlight war der „Airport Night Run“, der den Flughafen Klagenfurt auch in diesem Jahr wieder zur Laufstrecke umfunktioniert.

Präsentation des Jahresprogramms

Sarah Pucker, die Leiterin der Unterabteilung Gesundheitsförderung, präsentierte das diesjährige Programm: „Wir starten am Samstag, 15. Februar, mit einer Wanderung auf die Koschuta. Am 1. März wandern wir rund um das St. Lorenzener Hochmoor in der Gemeinde Reichenau und am 22. März begrüßen wir den Frühling bei einer Wanderung im Gailtal. Natürlich stehen noch weitere Wanderungen auf dem Programm. Mit Advent-Wanderungen schließen wir das Bewegungsjahr 2025.“ Von Mai bis September finden monatlich gemeinsame Radausflüge statt. Außerdem ist „Kärnten bewegen“ bei verschiedenen Läufen mit dabei, wie zum Beispiel beim Kirschblütenlauf zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe, was auch den sozialen Aspekt der Initiative unterstreicht. Für Anfang September ist der „2. Airport Night Run“ geplant. „Frei nach dem Motto ‚Dabei sein ist alles‘ steht bei unserer Bewegungsinitiative nicht die Leistung, sondern das Mitmachen im Vordergrund“, betont Pucker.

©Büro LR.in Prettner Wollen Kärnten auch 2025 bewegen: Benjamin Hell, Felix Mader, Sarah Pucker und Landesrätin Beate Prettner (von links).

Stand-Up-Paddling-Workouts auch heuer wieder im Sommer

Die im letzten Jahr sehr beliebten Stand-Up-Paddling-Workouts wird es auch im heurigen Sommer wieder an verschiedenen Kärntner Seen geben. Dabei werden die Teilnehmer von fachkundigen Trainern begleitet. Pucker betont: „Die notwendige Ausrüstung wird natürlich kostenlos bereitgestellt. Die Angebote sind so ausgerichtet, dass wirklich alle teilnehmen können und für jeden Geschmack etwas dabei ist.“

Naturfreunde Kärnten erneut mit an Bord

Die Naturfreunde Kärnten sind erneut als Kooperationspartner mit an Bord. „Unser Ziel ist es, Menschen zu motivieren, ihre Freizeit draußen zu verbringen. Wir schaffen unvergessliche Erlebnisse abseits der eigenen vier Wände und fördern dabei Gemeinschaft, Naturverbundenheit und nachhaltige Bewegung“, erklärt Benjamin Hell, stellvertretender Landesgeschäftsführer der Naturfreunde Kärnten. Die Naturfreunde sind auch in diesem Jahr mit ausgebildeten Instruktoren mit dabei, bei der Auftakt-Wanderung am Samstag ist Benjamin Hell persönlich als Wanderführer tätig.

Ziel der Challenge: Über das Jahr 10.000 Höhenmeter zu sammeln

Neu ist in diesem Jahr die „10.000er-Challenge“ im Rahmen von „Kärnten bewegen“. Ziel dabei ist es, über das Jahr 10.000 Höhenmeter zu sammeln – auf dem Bike (ohne E-Antrieb), zu Fuß oder beim Klettern. Über „my race result“ kann jede Aktivität auf einem persönlichen Account hochgeladen werden. „Mit der ‚10.000er-Challenge‘ werden die Teilnehmenden langfristig motiviert, rauszugehen und etwas für die Gesundheit zu tun und am Ende wartet dann eine wohlverdiente Finisher-Medaille und der Finisher-Patch zum Aufbügeln“, so Hell.

Unterstützung durch 19-jährigen Kletterer Felix Mader

Unterstützung erhält die Initiative auch in Person des 19-jährigen Kletterers Felix Mader, selbst aktives Mitglied bei den Naturfreunden Villach. „Wir verbringen viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm bzw. sitzend – Bewegung ist der perfekte Ausgleich, um dem Alltag zu entfliehen. In der Natur kann man Stress abbauen und mit Gleichgesinnten macht es gleich noch mehr Spaß. Das motiviert nicht nur, sondern man findet vielleicht sogar neue Freunde“, ortet Mader weitere positive Aspekte.