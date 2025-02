SPÃ– trauert um Finkensteins Polit-GrÃ¶ÃŸe Walter Harnisch

„Walter Harnisch hat sich mit unermüdlichem Einsatz und voller Hingabe für die Finkensteiner:innen und die Entwicklung seiner Gemeinde engagiert. Sein Wirken war geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Tatkraft und dem Wunsch, das Leben der Menschen positiv zu gestalten. Sein Vermächtnis wird uns stets daran erinnern, was es bedeutet, mit Herz und Überzeugung für das Gemeinwohl einzutreten“, so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser.

© SPÖ Kärnten/Varh Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser

Drei Amtsperioden als Bürgermeister

„Walter Harnisch ist im Jahre 1979 als junger Mandatar in den Gemeinderat der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See eingezogen. Nach drei Perioden im Gemeinderat wurde er 1997 zum Bürgermeister gewählt. In seinen drei Amtsperioden als Bürgermeister hat er unzählige Projekte für die Weiterentwicklung von Finkenstein umgesetzt und sein Amt stets voller Freude und im Sinne der Bürger:innen ausgeführt“, so SPÖ Kärnten LGF Andreas Sucher.

©5min.at Am Foto: SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

„Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit“

„Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, die wertvollen Erinnerungen und die Spuren, die Walter Harnisch hinterlassen hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn geschätzt haben. Sein Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in unserer Gemeinschaft und in unseren Herzen. Möge er in Frieden ruhen“, so Kaiser und Sucher.

