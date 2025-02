Frontal-Crash mit Lkw endete für Autofahrer tödlich

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 14:32 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am heutigen Donnerstagvormittag, den 13. Feber, kam es in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf der Umfahrungsstraße kollidierten ein Lkw und ein Pkw frontal. Für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle, wie der ORF berichtet. Bei dem Unfall wurde zudem eine Frau schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.