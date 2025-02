Unbekannter wollte Volksschulkinder mitzerren

Besorgniserregende Vorfälle in Wien-Neubau: Ein unbekannter Mann soll innerhalb weniger Tage mehrere Volksschulkinder am Arm gepackt und zum Mitkommen aufgefordert haben. Zwischen 8. und 13. Februar seien drei Fälle gemeldet worden, wie die Polizei gegenüber der APA berichtete. Die Vorfälle ereigneten sich in der Mondscheingasse, Siebensterngasse (am Spielplatz) und Burggasse (beim Volkstheater). In allen Fällen gelang es den Kindern, sich loszureißen oder davonzulaufen. Der Streifendienst im betroffenen Gebiet wurde verstärkt. Die Polizei stehe im Kontakt mit den Schulen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.