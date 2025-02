Große Trauer um engagierten Kärntner Gastwirten

Im Jahr 1972 hat Sicher mit seiner Ehefrau das Sägewerk des Vaters in Tainach übernommen und baute es zu einem Restaurant um. Mit großem Fleiß und Engagement entstand eine Küche, die sich großer Beliebtheit erfreute und vor allem Liebhaber der Fisch-Szene anlockte. Der Visionär und engagierte Gastwirt ist am 6. Feber im 85. Lebensjahr verstorben.

Spezialitäten rund um Saibling, Forelle und Co.

Die Küche greift auf die frischesten Produkte aus eigener Landwirtschaft, so wie auch den Betrieben der Region, zurück. Im Jahr 1994 wurde der Betrieb von Michael und Wolfgang Sicher übernommen. Fischliebhaber können Spezialitäten rund um Saibling, Kaviar und Forelle genießen. Mittlerweile hat das Restaurant einen grünen Michelin-Stern, sowie vier Hauben.

Auch in hohem Alter noch aktiv

Noch in hohem Alter brachte sich Alfons Sicher im Betrieb mit ein und übernahm auch Auslieferungen seiner Räucherfische, so laut der „Kronen Zeitung“. Abschließend heißt es, dass die Verabschiedung des Kärntner Visionärs am 21. Feber in der Pfarrkirche Tainach stattfindet.