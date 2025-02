166 Fälle: Seriendieb brach in Schulen in ganz Österreich ein

Einbrüche in ganz Österreich: ein Seriendieb verursachte Schäden in Höhe von rund 933.000 Euro.

In der Zeit von März 2022 bis Jänner 2024 kam es im gesamten Bundesgebiet vermehrt zu Einbruchsdiebstählen in Schulen und Arbeiterkammern. Durch intensive Ermittlungen von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnte im März 2024 ein nunmehr 41-jähriger rumänischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht werden. Dieser befand sich seit Februar 2024 nach einem Einbruch in eine Schule in Hallein in der Justizanstalt Salzburg.

41-Jähriger nach Hausdurchsuchung festgenommen

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Krems/Donau angeordneten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten in Wien konnten die Polizistinnen und Polizisten 23 Schraubenzieher, 2 Seitenschneider, 16 Paar Schuhe, diverse Kleidungsstücke und 250 Zugtickets sicherstellen, mit denen die Ermittler dem Beschuldigten weitere Tatorte zuordnen konnten. Der 41-Jährige wurde am 29. November 2024 im Anschluss seiner Entlassung aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Leoben von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, festgenommen und über Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

166 Einbrüche, fast eine Million Euro Schaden

Durch die akribischen und monatelangen Ermittlungen der Kriminalistinnen und Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, mit Unterstützung des Assistenzbereiches Kriminalpolizeiliche Unterstützung, konnten dem Beschuldigten schlussendlich 166 Einbrüche im gesamten Bundesgebiet zugeordnet werden, zu welchen er sich gänzlich geständig zeigte. Insgesamt waren es laut Polizei 141 Einbrüche in Schulobjekte, 11 Einbrüche in Arbeiterkammern/Objekte des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und 14 Einbrüche in sonstige Objekte (Firmenbüros usw.).

Von Wien aus soll er mit dem Zug durch ganz Österreich gereist sein, um Einbruchshandlungen zu begehen und sich dabei hauptsächlich an Bargeld zu bereichern. Durch die Einbruchsdiebstähle entstand ein Gesamtschaden von über 933.000 Euro, wobei der Beschuldigte Bargeld und vereinzelt Elektrogeräte im Gesamtwert von über 253.000 Euro entwendet haben soll. Somit beträgt der entstandene Sachschaden etwa 680.000 Euro. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt St. Pölten überstellt, wo er sich in Untersuchungshaft befindet.

Alle Tatorte im Überblick Niederösterreich: Amstetten, Baden, Bruck/Leitha, Hollabrunn, Horn, Krems/Land, Krems/Stadt, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, St. Pölten/Stadt, St. Pölten/Land, Tulln, Waidhofen/Thaya, Wr. Neustadt, Zwettl Burgenland: Mattersburg, Neusiedl/See, Oberpullendorf, Oberwart Kärnten: St. Veit/Glan, Villach, Villach/Land Oberösterreich: Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Ried/Innkreis, Schärding, Steyr, Steyr/Land, Vöcklabruck, Wels Salzburg: Hallein, Salzburg/Umgebung, St. Johann/Pongau Steiermark: Bruck-Mürzzuschlag, Hartberg – Fürstenfeld, Leoben, Murtal, Weiz Vorarlberg: Dornbirn, Feldkirch Wien: Hernals

