Langfinger brachen in Wohnhaus ein und hinterließen Schaden

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch im Bezirk Feldkirchen. Unbekannte Täter durchwühlten Räume und stahlen Bargeld, Schmuck und Münzen.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 15:18 / ©5 Minuten

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 13. Feber 2025 in ein Wohnhaus in Feldkirchen ein. Nach Aufhebeln eines Fensters durchwühlten die Täter zahlreiche Räume und stahlen Bargeld, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten.