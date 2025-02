Kaminbrand löst Einsatz der Kärntner Florianis in Moosburg aus

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg, so wie die Kärntner Polizei, wurden zu einem Brandeinsatz in Moosburg alarmiert.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 15:26 / ©Freiwillige Feuerwehr Moosburg.

Am 13. Feber 2025 wurde gegen 13 Uhr von einem Hauseigentümer in Moosburg, Bezirk Klagenfurt Land, ein Karminbrand festgestellt. Ein im Keller befindlicher Holzvergaserofen sei von ihm letztmalig in den Morgenstunden befeuert worden, gegen Mittag sei er über die weißlichen Rauchschwaden über den Kaminbrand aufmerksam geworden.

Drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte

Von der mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz befindlichen Freiwilligen Feuerwehr Moosburg konnte mit einer Kamera eine teilweise Verklausung des Schornsteines wahrgenommen werden. Der ortsansässige Rauchfangkehrer wurde verständigt. Personen wurden nicht verletzt, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.